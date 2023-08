Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Demonstrationsgeschehen mutmaßlicher Klimaaktivisten

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte waren am Montag (21.08.2023) am Charlottenplatz wegen einer nicht angemeldeten Demonstration mutmaßlicher Klimaaktivisten im Einsatz. Sechs Personen betraten gegen 16.50 Uhr die Fahrbahn der Charlottenstraße auf Höhe der Einmündung Olgastraße und blockierten zunächst den Verkehr in Richtung Degerloch. Von den sechs Männern fixierten sich vier mit Klebstoff und einem Quarzsandgemisch auf der Fahrbahn. Die Personen mussten mit Hilfe der Stuttgarter Feuerwehr gelöst werden. Rund um den Charlottenplatz kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Charlottenstraße konnte in Richtung Degerloch gegen 18.10 Uhr für den Verkehr wieder freigegeben werden. Gegen 17.20 Uhr betraten insgesamt acht Personen kurzfristig die Heilbronner Straße auf Höhe der Presselstraße und versuchten den Verkehr zu blockieren. Nach Ansprache durch die alarmierten Polizeibeamten verließen die Personen freiwillig die Fahrbahn. Die Polizei Stuttgart war mit über 50 Beamtinnen und Beamten sowie mit Kräften der Feuerwehr im Einsatz. Die Ermittlungen zu möglichen Verstößen der betroffenen Personen dauern noch an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell