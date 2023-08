Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 43-Jähriger ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Unbekannter hat am frühen Sonntagmorgen (20.08.2023) einen 43 Jahre alten Mann am Karlsplatz ausgeraubt. Der Unbekannte sprach den Mann gegen 04.30 Uhr an, anschließend setzten sich beide auf eine Parkbank. Nachdem der Dieb dem 43-Jährigen den Geldbeutel aus der Hosentasche zog, kam es zum Handgemenge, wobei der 43-Jährige leichte Verletzungen erlitt. Der Unbekannte flüchtete schließlich mit dem Geldbeutel, in dem sich mehrere Hundert Euro Bargeld befanden, in unbekannte Richtung. Der Leichtverletzte stellte wenig später noch das Fehlen seiner Halskette fest. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

