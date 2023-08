Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Erneut Autos aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Plieningen (ots)

Unbekannte haben vergangenes Wochenende (18.08.2023 bis 20.08.2023) in der Karlshofstraße und in der Steckfeldstraße drei Autos aufgebrochen. Die Täter schlugen zwischen Freitagnachmittag, 15.00 Uhr und Sonntagmorgen, 08.30 Uhr das Beifahrerfenster eines BMW in der Karlshofstraße ein und stahlen das Multimedia-System sowie den Airbag des Lenkrades. In derselben Straße öffnete ein Unbekannter in der Nacht zum Sonntag gegen 01.45 Uhr das Fenster eines BMW auf unbekannte Weise und stahl auch hier das Mutlimedia-System sowie das gesamte Lenkrad. In der Steckfeldstraße zerstörten die Unbekannten ebenfalls in der Nacht zum Sonntag zwischen 22.30 Uhr und 10.00 Uhr eine Seitenscheibe und stahlen das Lenkrad eines BMW. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier 4 unter der Rufnummer +4971189903400 zu melden.

