Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

Stuttgart-Möhringen/-Bad Cannstatt/-West (ots)

Unbekannte sind zwischen Donnerstag (17.08.2023) und Samstag (19.08.2023) in Wohnhäuser an der Oberen Brandstraße, an der Reichenbachstraße, an der Zeppelinstraße und an der Katzensteigstraße eingebrochen. An der Oberen Brandstraße schlugen die Täter zwischen Donnerstagabend, 21.00 Uhr und Freitagmittag, 12.45 Uhr die Terrassentür im Erdgeschoss ein und durchwühlten das mehrstöckige Einfamilienhaus. Ob sie etwas erbeuteten, ist Gegenstand der Ermittlungen. An der Reichenbachstraße kletterte ein Täter am Freitagmorgen gegen 09.00 Uhr durch ein Fenster in die Erdgeschosswohnung und stahl mehrere Mobiltelefone im Wert von mehreren Hundert Euro. Der unbekannte Mann ist etwa 20 Jahre alt, 175 Zentimeter groß, hatte schwarze lockige Haare und eine schlanke Statur. Er trug eine blaue Jeans, blauweiße Socken und Turnschuhe. Zudem hatte er einen kleinen Rucksack dabei. An der Zeppelinstraße hebelten die Unbekannten in der Nacht zum Samstag, zwischen 21.00 Uhr und 10.15 Uhr ein Fenster auf und gelangten so in die Wohnung des Mehrfamilienhauses. Die Ermittlungen zum Diebesgut dauern an. An der Katzensteigstraße gelangten die Unbekannten am Freitag, zwischen 10.45 Uhr und 11.30 Uhr durch ein Fenster oder eine Balkontür in das Einfamilienhaus und durchwühlten die Räume. Sie stahlen Schmuck von bislang unbekanntem Wert. Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell