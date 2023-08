Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 42-Jährige in Stadtbahn gestürzt und leicht verletzt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Wangen (ots)

Eine 42 Jahre alte Passagierin ist am Sonntagnachmittag (20.08.2023) in der Stadtbahn der Linie U9 während eines Bremsvorgangs gestürzt und leicht verletzt worden. Die Stadtbahn war gegen 16.15 Uhr in der Ulmer Straße in Richtung Hedelfingen unterwegs, als der Stadtbahnführer kurz vor der Haltestelle Inselstraße mutmaßlich stark bremste. Durch den Bremsvorgang stürzte die 42-Jährige und verletzte sich leicht. Nachdem sie den Stadtbahnfahrer auf den Vorfall aufmerksam machte, soll dieser jedoch einfach weitergefahren sein, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Zeugen werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei unter der Telefonnummer +4971189904100 in Verbindung zu setzen.

