POL-S: Passant ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots) - Ein Schaden von mehreren 10.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Montagmittag (21.08.2023) in der Böblinger Straße. Ein 32-jähriger Mercedes-Fahrer war mit seinem Sprinter gegen 11.00 Uhr in der Böblinger Straße in Richtung Stuttgart-Süd unterwegs. An der Stadtbahnhaltestelle Waldeck wollte er trotz Verbots nach links in die Fuchswaldstraße abbiegen und kollidierte hierbei mit ...

mehr