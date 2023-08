Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mit Stadtbahn zusammengestoßen

Stuttgart-Süd (ots)

Ein Schaden von mehreren 10.000 Euro ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Montagmittag (21.08.2023) in der Böblinger Straße. Ein 32-jähriger Mercedes-Fahrer war mit seinem Sprinter gegen 11.00 Uhr in der Böblinger Straße in Richtung Stuttgart-Süd unterwegs. An der Stadtbahnhaltestelle Waldeck wollte er trotz Verbots nach links in die Fuchswaldstraße abbiegen und kollidierte hierbei mit der in gleiche Richtung fahrenden Stadtbahn der Linie U34 Richtung Vogelsang.

