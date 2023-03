Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Unbekannte brechen Kleintransporter auf

Lübbecke (ots)

Zu Aufbrüchen von Kleintransportern ist es in den Abend- oder Nachtstunden zu Mittwoch in Lübbecke gekommen.

So bemerkte ein Mann gegen 20.50 Uhr im Kutscherweg Geräusche an einem Peugeot Transporter und sah daraufhin offenbar drei Personen als die sich an dem Fahrzeug zu schaffen machten. Als die den Mann bemerkten, ergriffen sie die Flucht. Während eine Person sich zu Fuß entfernte, sprangen die beiden anderen in einen hinter dem Transporter stehenden hellen Ford Kombi mit einem unbekannten Fahrer. Alle Personen entfernten sich in der Folge in Richtung der Gasstraße. In der Folge stellte der Mann fest, dass man den Transporter aufgebrochen und daraus Werkzeuge entwendet hatte. Daraufhin verständigte er die Polizei. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnten weder das verdächtige Fahrzeug noch deren Insassen angetroffen werden.

Den Beamten gegenüber konnte der Mann zu Protokoll geben, dass eine Person etwa 175 groß und von untersetzter Figur gewesen sei. Außerdem habe der Unbekannte kurze dunkle Haare und einen längeren Bart gehabt sowie eine dunkle Jacke getragen.

Am Mittwochmorgen wurde der Polizei außerdem ein aufgebrochener VW Crafter gemeldet, der auf dem Parkplatz Königsmühle gestanden hatte. Auch hier hatten es die Täter offenbar gezielt auf die Entwendung von Werkzeug abgesehen, sodass unter anderem ein Akkuschrauber und eine Kabeltrommel aus dem Inneren fehlten. Als Tatzeit wird von der Polizei Dienstag, 16.15 Uhr bis Mittwoch, 6.30 Uhr angenommen.

Hinweise zu den Taten werden von der Polizei unter Telefon (0571) 88660 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell