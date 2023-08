Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Ladendiebstahl gewehrt und geflüchtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Unbekannter hat am Dienstag (22.08.2023) in einem Geschäft an der Königstraße Drogerieartikel gestohlen und sich anschließend gegen das Festhalten des Ladendetektivs gewehrt. Der 64-jährige Ladendetektiv beobachtete den Mann gegen 17.15 Uhr, wie dieser mehrere Drogerieartikel im Wert von etwa 30 Euro an sich nahm und in seine Hosentaschen steckte. Als er den Kassenbereich ohne zu bezahlen passierte, sprach ihn der Detektiv auf den Diebstahl an und versuchte ihn festzuhalten. Daraufhin stieß ihn der Täter gegen die Ladentüre, wodurch sich der 64-Jährige leicht verletzte. Anschließend verfolgte der Detektiv den flüchtenden Mann bis zur Lautenschlager Straße, wo er eine Polizeistreife ansprach. Die Beamten verfolgten den Mann weiter bis zum Börsenplatz wo sie ihn aus den Augen verloren. Bei dem Täter handelt es sich um einen zirka 175 Zentimeter großen, schlanken und sportlichen Mann. Er hatte einen dunkelblonden Bart und trug eine kurze hellblaue Hose, ein weißes T-Shirt, Turnschuhe sowie einen weißen Anglerhut und eine schwarze Bauchtasche. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

