BPOLI S: Unbekannter tanzt Reisende an und entwendet Geldbeutel

Stuttgart (ots)

Ein Bislang unbekannter Täter hat sowohl am Samstagmorgen (28.10.2023) gegen 06:45 Uhr, als auch in der Nacht zum Sonntag (29.10.2023) gegen 01:15 Uhr zwei Reisende am Bahnhof Stuttgart-Nord bestohlen.

Ersten Erkenntnissen zufolge entwendete der Unbekannte den 44 und 76 Jahre alten Männern den Geldbeutel aus deren Gesäßtaschen, indem er sie mutmaßlich antanzte und somit von der Tathandlung ablenkte. Beide Geschädigte erstatteten anschließend Anzeige bei der Polizei. Bei dem mutmaßlichen Täter soll es sich in beiden Fällen um einen Mann mit schwarzen, gelockten Haaren und arabischem Erscheinungsbild handeln. In einem Fall wird er als 18 bis 20 Jahre alt beschrieben. Während der Tat am Samstag soll er mit einer schwarzen Jogginghose, einer schwarz/weißen Jacke der Marke North Face, einer kleinen Umhängetasche und weißen Schuhen bekleidet gewesen sein. Sonntags trug er offenbar eine dunkle Collegejacke mit einem roten Streifen auf dem Ärmel.

Ob es sich in beiden Fällen um den gleichen Täter handelt, ist derzeit Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Bundespolizei Stuttgart unter der Rufnummer +49711870350 entgegen.

