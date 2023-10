Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Schnellbremsung eingeleitet - Unbekannter lässt Beine ins Gleis hängen

Nellmersbach (ots)

Der Triebfahrzeugführer eines Regionalexpresses in Richtung Nürnberg musste am Freitag (27.10.2023) am Haltepunkt Nellmersbach eine Schnellbremsung einleiten. Grund hierfür war ersten Erkenntnissen zufolge eine bislang unbekannte Person, welche gegen 17:40 Uhr am Bahnsteig saß und die Beine ins Gleis hängen lies. Nachdem der Triebfahrzeugführer die Person erkannte, gab er einen Achtungspfiff ab und leitete bei einer Geschwindigkeit von etwa 140Km/h umgehend eine Schnellbremsung ein. Die unbekannte Person, bei welcher es sich um einen etwa 40 Jahre alten Mann mit dunklem Teint handeln soll, zog offenbar noch rechtzeitig die Beine aus dem Gleis und verließ den Haltepunkt anschließend in unbekannte Richtung. Durch den Vorfall wurde offenbar keiner, der im Zug befindlichen Reisenden verletzt.

Die Bundespolizei Stuttgart ermittelt nun wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr und nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer +49711870350 entgegen.

Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Aufenthalte im Gleisbereich lebensgefährlich sind. Die weiße Linie an Bahnsteigen markiert den Sicherheitsabstand zum Gleis. Ein Aufenthalt zwischen Bahnsteigkante und der weißen Linie ist verboten. Selbst bei einer sofort eingeleiteten Notbremsung kommen Züge erst nach mehreren hundert Metern zum Stehen

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell