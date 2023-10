Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: DB-Mitarbeiterin beleidigt

Biberach (Riß) (ots)

Zu einer Beleidigung durch eine 41 Jahre alte Reisende ist es am gestrigen Donnerstagmorgen (26.10.2023) in einem Regionalzug in Richtung Biberach (Riß) gekommen. Bisherigen Informationen zufolge soll die 41-jährige deutsche Staatsangehörige am gestrigen Tag gegen 07:20 Uhr mit einem Regionalzug vom Ulmer Hauptbahnhof in Richtung Biberach (Riß) gefahren sein. Nachdem sie gegenüber der im Zug befindlichen Mitarbeiterin der Deutschen Bahn wohl kein gültiges Ticket vorzeigen konnte und eine entsprechende Fahrpreisnacherhebung erhielt, soll die Beschuldigte die 32-jährige Zugbegleitern verbal beleidigt haben. In dem Fall ermittelt nun die Bundespolizei unter anderem wegen des Verdachts der Beleidigung.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell