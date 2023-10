Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zeugen gesucht - Reisender in S-Bahn attackiert

Stuttgart/Böblingen (ots)

Bislang unbekannte Täter haben am frühen Sonntagmorgen (22.10.2023) einen 40-jährigen Reisenden in einer S-Bahn attackiert.

Ersten Erkenntnissen zufolge stieg der Reisende gegen 05:30 Uhr am Stuttgarter Hauptbahnhof in die S1 in Richtung Böblingen ein, als sich kurze Zeit später eine bislang unbekannte fünfköpfige Personengruppe zu ihm setzte. Während der Fahrt kam es offenbar zu Provokationen gegenüber dem 40-Jährigen in deren weiteren Verlauf ein Mann aus der Gruppe dem Reisenden mehrfach ins Gesicht geschlagen haben soll. Weiterhin hielt ihn bisherigen Informationen zufolge ein zweiter unbekannter Täter fest, während der erste ihm erneut ins Gesicht schlug. Beim Halt in Böblingen flüchteten die beiden Täter, die wohl in Begleitung dreier Frauen waren, aus der S-Bahn in unbekannte Richtung. Der Geschädigte verständigte daraufhin die Polizei, die sofort eine Fahndung nach den beiden mutmaßlichen Tätern einleitete, welche jedoch ohne Ergebnis verlief. Der 40-Jährige wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Bei einem der Unbekannten soll es sich um einen etwa 185cm großen, schlanken Mann mit dunklem Teint und leichtem Oberlippenbart handeln. Zur Tatzeit trug er offenbar eine schwarze Lederjacke. Der zweite Mann wird als etwa 180cm groß mit dunklen Haaren und südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Bekleidet war er mutmaßlich mit einer beigen Jacke.

Die zuständige Bundespolizei Stuttgart hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell