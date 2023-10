Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Person in Gleisen am Hauptbahnhof

Stuttgart (ots)

Mitarbeitende der Deutschen Bahn AG konnten am vergangenen Samstag (21.10.2023) am Stuttgarter Hauptbahnhof einen im Gleisbereich liegenden Mann wahrnehmen.

Bisherigen Informationen zufolge soll sich der 27-jährige ukrainische Staatsangehörige am Samstag gegen 22:00 Uhr aus bislang unbekannten Gründen mehrfach auf die Gleise auf Höhe des Bahnsteiges 9/10 gelegt haben. Als Mitarbeitende der Deutschen Bahn AG den 27-Jährigen auf sein gefährliches Verhalten ansprachen, flüchtete der mit rund 2,6 Promille alkoholisierte Mann. Er wurde kurze Zeit später erneut im Gleisbereich angetroffen und an die alarmierten Kräfte der Bundespolizeiinspektion Stuttgart übergeben. Er befand sich zur Ausnüchterung bis zum nächsten Morgen auf dem Revier Stuttgart. Durch den Vorfall kam es zu bahnbetrieblichen Auswirkungen. Die Bundespolizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, dass Aufenthalte im Gleisbereich lebensgefährlich sind. Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden. Selbst bei einer sofort eingeleiteten Schnellbremsung kommen Züge erst nach mehreren hundert Metern zum Stehen.

