Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Körperverletzung am Bahnhof Ludwigsburg - Bundespolizei sucht Zeugen

Ludwigsburg (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 32-jährigem Reisenden und einem bislang unbekannten Täter ist es am Samstagabend (21.10.2023) am Bahnhof Ludwigsburg gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge gerieten die beiden Männer gegen 21:10 Uhr im Bereich der Treppen am Bahnsteig 2/3 zunächst verbal aneinander, bevor der Unbekannte dem Reisenden unvermittelt gegen das Knie getreten haben soll. Im Anschluss flüchtet der mutmaßliche Täter, bei dem es sich um einen 28 bis 34 Jahre alten und 170cm bis 180cm großen, muskulösen Mann gehandelt haben soll, in unbekannte Richtung. Alarmierte Kräfte der Landespolizei trafen nur noch den Geschädigten vor Ort an, der aufgrund des Trittes zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde.

Die zuständige Bundespolizei Stuttgart hat die Ermittlungen zu dem Vorfall übernommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49711870350 zu melden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell