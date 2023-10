BPOLI S: 29-Jähriger leistet Widerstand

Nellmersbach (ots) - Der Triebfahrzeugführer eines Regionalexpresses in Richtung Nürnberg musste am Freitag (27.10.2023) am Haltepunkt Nellmersbach eine Schnellbremsung einleiten. Grund hierfür war ersten Erkenntnissen zufolge eine bislang unbekannte Person, welche gegen 17:40 Uhr am Bahnsteig saß und die Beine ins Gleis hängen lies. Nachdem der ...

