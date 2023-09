Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Polizeierlebnistag bei der Polizei Neuwied

Neuwied (ots)

Am Sonntag, dem 24.09.2023 fand bei strahlendem Sonnenschein der bereits zuvor in der Presse angekündigte Tag der offenen Tür bei der Neuwieder Polizei statt. Etwa 100 Interessierten am Polizeiberuf wurde im Hof der Dienststelle ein abwechslungsreiches Programm geboten. Hierbei zeigten zunächst die Hundeführer das Können ihrer vierbeinigen Kollegen. Im Anschluss führten die Schieß-und Einsatztrainer in verschiedenen lebensnahen Szenarien die Festnahme von Straftätern vor und zeigten dabei eindrucksvoll das polizeiliche Vorgehen. Das neu gegründete Unfallaufnahmeteam bot eine Vorführung der Polizeidrohne, die bei den technikbegeisterten Zuschauern sichtlich Eindruck hinterließ. Die Kriminalpolizei Neuwied präsentierte einen Tatort und informierte die Besucher aus erster Hand über die Spurensicherung und die spannende Ermittlungsarbeit. Abgerundet wurde das Programm mit einer Führung durch die Dienststelle und der Präsentation der Polizeieinsatzfahrzeuge der Polizeiinspektion Neuwied. Während der Veranstaltung standen die Neuwieder Einstellungsberater den vielen Interessierten Besuchern mit Rede und Antwort zur Verfügung und konnten einige als Nachwuchs für den Polizeiberuf gewinnen. Die Polizei Neuwied bedankt sich für das rege Interesse.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell