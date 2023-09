POL-PDNR: Verkehrsunfall unter Alkoholeinwirkung

Mudersbach (ots) - Am 23.09.2023, ca. 11:00 Uhr stellte eine PKW-Eigentümerin fest, dass an ihrem Fahrzeug, einem Hyundai i20, der Außenspiegel offenbar abgetreten wurde. Der PKW wurde von ihr am Vorabend gg. 21:00 Uhr in der Kölner Straße in Mudersbach geparkt. Wer kann Angaben zur Tat oder Tätern machen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Betzdorf unter 02741 - 926 0. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Betzdorf PHK Patrick Boller Telefon: 02741 - 926 146 ...

