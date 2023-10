Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Zug bei Heilbronn evakuiert

Heilbronn (ots)

Am gestrigen Sonntagabend (29.10.2023) kam es auf der Strecke zwischen Heilbronn und Neckarsulm zu der Kollision eines Zuges mit einer herabhängenden Oberleitung, woraufhin die Regionalbahn evakuiert werden musste.

Bisherigen Informationen zufolge fuhr der Regionalexpress am gestrigen Abend gegen 19:50 Uhr kurz vor dem Haltepunkt Sülmertor in eine bereits herabhängende Oberleitung, wodurch diese komplett heruntergerissen und beschädigt wurde. Der Zug kam nach einer sofort eingeleiteten Schnellbremsung kurze Zeit später wohl zum Stehen und war aufgrund der Kollision nicht mehr fahrbereit. Durch den Vorfall wurden augenscheinlich keine Personen verletzt, es entstand jedoch ein Sachschaden in bislang unbekannter Höhe an dem Zug und der Oberleitung. Alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr, sowie der Landes- und Bundespolizei und Mitarbeitende der Deutschen Bahn evakuierten daraufhin die über 100 Reisenden aus dem Zug und verbrachten diese in die Heilbronner Innenstadt. Wie genau es zu dem Vorfall und der herabhängenden Oberleitung kommen konnte ist aktuell Gegenstand der bundespolizeilichen Ermittlungen, es wird jedoch aktuell nicht von einem Fremdverschulden ausgegangen.

