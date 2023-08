Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall, Unfallbeteiligte verstirbt an der Unfallörtlichkeit, zwei weitere Personen schwer verletzt

Steinfurt, Ibbenbüren (ots)

Nach derzeitigem Kenntnisstand befuhr ein Pkw-Fahrer (männlich, 83 Jahre alt aus Hörstel) mit einem VW Golf in Ibbenbüren die Straße "Von der Heydt" in Fahrtrichtung Osnabrücker Straße. Er beabsichtigte dort nach links in Richtung Innenstadt abzubiegen. Beifahrerin war seine 82-jährige Ehefrau. Auf der Osnabrücker Straße fuhr zu diesem Zeitpunkt ein 47-jähriger Pkw-Fahrer aus Recke mit seinem Pkw, ebenfalls VW Golf, in auswärtige Fahrtrichtung. In Höhe der Einmündung überholte er in einem zweispurigen Bereich einen weiteren Pkw. Unmittelbar nach dem Überholgang kollidierte er mit der Fahrzeugfront seines Pkw mit der Fahrseite des Pkw des 83jährigen. Hierbei wurden der 83jährige und seine Beifahrerin verletzt. Der Fahrer des anderen Pkw erlitt einen Schock. Nachdem die Beifahrerin des 83jährigen aus dem Pkw geborgen werden konnte, verlor sie ihr Bewusstsein. Trotz sofort durchgeführter Reanimationsmaßnahmen der Rettungskräfte verstarb sie vor Ort. Inwiefern der Verkehrsunfall todesursächlich war, bedarf es weiterer Ermittlungen. Ein Verkehrsunfallaufnahmeteam der Polizei Steinfurt wurde zur Unfallaufnahme hinzugezogen. Pressevertreter erschienen vor Ort. Der Sachschaden wird auf ca. 25.000 Euro geschätzt. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war der Bereich der Osnabrücker Straße in Ibbenbüren gesperrt.

