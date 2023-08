Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Einbruch in Tankstelle - Zigaretten entwendet

Greven (ots)

Unbekannte sind am Donnerstagmorgen (03.08.2023) gegen 05.20 Uhr in eine Tankstelle an der "Alte Bahnhofstraße" eingestiegen.

Die Täter zertrümmerten ein Glasfenster der Eingangstür, um in den Verkaufsraum zu gelangen. Dabei lösten sie einen Alarm aus. Aus dem Verkaufsraum entwendeten sie ersten Ermittlungen zufolge mehrere Packungen Zigaretten. Die genaue Höhe des Schadens steht noch nicht fest.

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Greven unter der Telefonnummer 02571/9 28 44 55.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell