POL-ST: Ladbergen, Verkehrsunfall mit sechs Verletzten - Pkw stößt mit Lkw zusammen

Westerkappeln (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit zwischen Mittwoch (02.08.), 18.00 Uhr und Donnerstag (03.08.), 03.00 Uhr unberechtigt Zugang zu mehreren Baucontainern an der Tecklenburger Straße. Die Container stehen in unmittelbarer Nähe einer Baustelle des Bahndamms. Die Täter durchwühlten diese und entwendeten ein Handy, ein Headset, einen ...

mehr