POL-ST: Hopsten, Verkehrsunfall mit Personenschaden - Radfahrerin schwer verletzt

Hörstel (ots) - In Bevergern hat es am Dienstag (01.08.) gegen 08.40 Uhr im Bereich Allee / Leineweberstraße einen Verkehrsunfall gegeben. Eine 33-jährige Frau aus Hörstel fuhr mit ihrem Seat Alhambra auf der Straße Allee in Fahrtrichtung Leineweberstraße. An der Krezung wollte sie weiter geradeaus auf der Leineweberstraße fahren. Im Kreuzungsbereich übersah ...

mehr