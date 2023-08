POL-ST: Steinfurt-Burgsteinfurt, 71-Jährige schwer verletzt - Frau stürzt mit ihrem Pedelec

Recke (ots) - Unbekannte sind am Dienstagmorgen (01.08.2023) an der Ketteler Straße im Ortsteil Obersteinbeck in einen Kleintransporter eingebrochen und haben Werkzeuge entwendet. Ein Zeuge hörte um 02.30 Uhr verdächtige Geräusche und bemerkte den Diebstahl. Die Täter gelangten auf noch ungeklärte Weise durch die Heckklappe in den Ford Tourneo Custom, der in ...

mehr