POL-ST: Recke, Diebstahl aus Kleintransporter - Zehn Werkzeugkoffer entwendet

Saerbeck (ots) - Am frühen Mittwochmorgen (02.08.) meldete eine Zeugin gegen 04.30 Uhr den Brand einer Lagerhalle an der Straße Welps Esch. Als die Polizei am Einsatzort eintraf, brannte die Lagerhalle bereits in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude verhindern. Die Halle brannte komplett ab. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen im hohen sechsstelligen Bereich. ...

