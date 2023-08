Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Verkehrsunfallflucht mit Sachschaden Opel Zafira stark beschädigt - Zeugen gesucht

Rheine (ots)

Ein unbekannter Fahrer eines Motorrollers kollidierte am Samstag (29.07.) gegen 02.20 Uhr mit der Heckstoßstange eines Opel Zafira und verursachte einen Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Der Opel parkte zur angegebenen Zeit an der Beethovenstraße in Höhe der Hausnummer 6 in Fahrtrichtung Neuenkirchener Straße. Durch einen Zeugen wurde der Fahrer des Rollers aufgefordert, an der Unfallstelle zu verbleiben. Dieser Aufforderung und den Pflichten eines Unfallbeteiligten kam er nicht nach und entfernte sich unerlaubt vom Unfallort.

Am Unfallort wurden grüne Fahrzeugteile aufgefunden, die vermutlich vom Motorroller des Unfallverursachers stammen.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrer oder zu dem Motorroller geben können. Hinweise bitte an die Polizei in Rheine unter der Telefonnummer 05971/938-4215.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell