FW-KA: Mülleimerbrand in Obdachlosenunterkunft konnte durch Anwohner gelöscht werden

Weingarten/Baden (ots)

Zu einem Küchenbrand in einer Obdachlosenunterkunft in die Dörnigstraße wurde die Freiwillige Feuerwehr Weingarten (Baden) am 08.01.2023 gegen 08:30 Uhr alarmiert.

Aufgrund der ersten Alarmmeldungen bestand der Verdacht, dass hier mehrere Menschen in Gefahr seien, weshalb auch automatisch weitere Kräfte aus Walzbachtal und Stutensee alarmiert wurden. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich dieser Verdacht nicht. Die 3 Bewohner konnten bereits außerhalb angetroffen werden. Sie hatten den Mülleimerbrand auch bereits mit einem Feuerlöscher abgelöscht. Somit konnten die Einsatzkräfte aus Stutensee und Walzbachtal auch ihre Einsatzfahrten abbrechen.

Die Freiwillige Feuerwehr Weingarten war unter der Leitung ihres stellvertretenden Kommandanten Georg Zieghan mit 20 Einsatzkräften im Einsatz. Die Aufgabe der Feuerwehr bestand darin, den bereits abgelöschten Unrat ins Freie zu bringen, sowie die Unterkunft zu belüften. Neben der Feuerwehr war ein RTW, ein NAF sowie die Notfallhilfe Weingarten mit insgesamt 5 Einsatzkräften im Einsatz. Die Polizei war mit einer Streife vor Ort.

