Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe

FW-KA: Garagenbrand in Jöhlingen fordert die Feuerwehren aus Walzbachtal und Pfinztal-Söllingen

Walzbachtal-Jöhlingen (ots)

Zu einem Brand in die Freiheitsstrasse nach Walzbachtal-Jöhlingen wurden um 1:10 die beiden Abteilungen aus Walzbachtal, sowie Kameraden aus Söllingen mit der Drehleiter und einem Löschfahrzeug alarmiert. Aus bislang unbekannter Ursache kam es in einer Garage zu einem Brand. Das hierin befindliche Inventar, hierunter ein PKW wurden fast vollständig zerstört. Aufmerksame Bürger konnten die Bewohner warnen. Glücklicherweise kam es nach ersten Erkenntnissen bei dem Einsatz zu keinen schwerwiegenden Verletzungen. Die Feuerwehr ist aktuell noch im Einsatz. Die Nachlöscharbeiten werden noch einige Zeit in Anspruch nehmen. Insgesamt 77 Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz. Die Leitung hatte der Walzbachtaler Kommandant Markus Brendel. Zur genauen Schadensursache und Höhe können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Landkreis Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell