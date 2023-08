Polizei Steinfurt

POL-ST: Westerkappeln, Baucontainer aufgebrochen - diverse Gegenstände entwendet

Westerkappeln (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit zwischen Mittwoch (02.08.), 18.00 Uhr und Donnerstag (03.08.), 03.00 Uhr unberechtigt Zugang zu mehreren Baucontainern an der Tecklenburger Straße. Die Container stehen in unmittelbarer Nähe einer Baustelle des Bahndamms.

Die Täter durchwühlten diese und entwendeten ein Handy, ein Headset, einen Hammer und ein paar Handschuhe. Die genaue Schadenshöhe ist noch unbekannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

