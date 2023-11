Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: 58-Jähriger attackiert und verletzt Einsatzkräfte

Stuttgart (ots)

Am vergangenen Dienstagmorgen (31.10.2023) belästigte ein 58 Jahre alter Mann zunächst mehrere Reisende am Stuttgarter Hauptbahnhof und attackierte im Anschluss eine hinzukommende Streife der Bundespolizei. Der kasachische Staatsangehörige war bereits am Morgen des 31.10.2023 gegen 06:30 Uhr wegen öffentlichen Urinierens am Hauptbahnhof aufgefallen und mit einem Platzverweis des Bahnhofs verwiesen worden. Gegen 07:30 Uhr soll er sich erneut im Warteraum aufgehalten und dort mehrere Reisende belästigt haben. Eine hinzugerufene Streife der Bundespolizei verbrachte den sichtlich alkoholisierten 58-Jährigen anschließend aus dem Warteraum. Hierbei attackierte er einen 28 Jahre alten Beamten indem er nach ihm Schlug und ihm ins Gesicht spuckte. Daraufhin wurde der in Karlsruhe wohnhafte Mann gefesselt und auf die Dienstelle verbracht. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamten und der Körperverletzung ermittelt. Der 28-Jährige wurde bei dem Vorfall leicht verletzt, konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen.

