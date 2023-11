Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Mann bedroht Rettungsdienst und Polizei in Neukloster

Neukloster (ots)

Am 20.11.2023 ging am Nachmittag über den Notruf eine Suizidankündigung ein. Hierbei teilte ein 43-jähriger Mann aus Neukloster dem Rettungsdienst mit, sich das Leben nehmen zu wollen. Als die Rettungskräfte mit Polizeibeamten bei der Adresse eintrafen wurden sie vom Anrufer mit einem Säbel bedroht. Der Einsatz von Reizstoff auf den Täter zeigte keine Wirkung, so dass der Mann sich in seine Wohnung zurückziehen konnte. Die Wohnanschrift wurde durch die Beamten gesichert, bis der Täter durch alarmierte Spezialeinsatzkräfte überwältigt werden konnte. Anschließend erfolgte die Einweisung des leichtverletzten und unter Rauschmitteln stehenden Tatverdächtigen in die geschlossene Abteilung des Klinikum Wismars. Bei der anschließenden Durchsuchung der Wohnung wurden vier Säbel sichergestellt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Carsten Kroll Polizeiführer vom Dienst Polizeipräsidium Rostock

