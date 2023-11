Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Alkohol- und Drogenverstöße im Bereich des Polizeireviers Sternberg

Sternberg (ots)

Am Wochenende vom 17.11.2023 bis zum 19.11.2023 konnten durch die Beamten des Polizeireviers Sternberg mehrere Fahrzeugführer festgestellt werden, welche ihr Fahrzeug unter dem Einfluss von Alkohol oder berauschenden Mitteln führten. Zunächst konnte durch die Beamten im Bereich Holzendorf bei Dabel (Landkreis Ludwigslust-Parchim) ein 18-jähriger Fahranfänger festgestellt werden, welcher seinen Hyundai unter dem Einfluss von Drogen führte. Daraufhin wurde dem Fahrzeugführer eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt. Noch am selben Abend konnte ein 55-jähriger Fahrzeugführer in Crivitz mit einem Chevrolet unter Alkoholeinfluss festgestellt werden. Eine Atemalkoholkontrolle beim Fahrzeugführer ergab einen Wert von 0,86 Promille. Die Beamten untersagten dem Mann die Weiterfahrt. Ein Ordnungswidrigkeitsverfahren wurde eingeleitet. Am Samstagabend führten die Beamten aufgrund von Karnevalsveranstaltungen in den Ortschaften Crivitz und Sternberg verstärkt Verkehrskontrollen durch. Dabei konnten die Beamten zwei Fahrzeugführerinnen und einen jungen Mann unter dem Einfluss von alkoholischen Getränken feststellen. Zunächst führten die Beamten am 19.11.2023 gegen 00:05 Uhr in Sternberg eine Verkehrskontrolle bei einer 46-jährigen Fahrzeugführerin eines Pkw Audi Q7 in Sternberg durch. Eine Atemalkoholkontrolle ergab bei der Fahrerin einen Wert von 2,07 Promille. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutprobenentnahme durchgeführt. Kurze Zeit später kontrollierten die Beamten einen Pkw VW Golf in der Ortschaft Sternberg im Maikamp. Während der Kontrolle stellten die Beamten ebenfalls Alkoholgeruch bei der 50-jährigen Fahrerin fest. Eine Atemalkoholmessung im Polizeirevier ergab einen Wert von 0,54 Promille. Darüber hinaus fuhr in der Ortschaft Crivitz in den frühen Morgenstunden des 19.11.2023 gegen 03:30 Uhr ein Fahrzeugführer einen Pkw VW Golf unter Alkoholeinfluss. Der 21-jährige Fahranfänger führte das Fahrzeug seiner Freundin mit 2,01 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde daraufhin im Krankenhaus Crivitz Blut abgenommen und der Führerschein wurde beschlagnahmt. Alle genannten Personen haben die deutsche Staatsbürgerschaft. Dennis Möller Polizeimeister Polizeirevier Sternberg

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell