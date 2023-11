Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbruch in Gartenlaube

Rostock (ots)

Am 19.11.23 gegen 15:00 Uhr wurde das Polizeihauptrevier Rostock Reutershagen über einen Einbruch in eine Gartenlaube in der Kleingartenanlage "Am Vorwedener Weg" informiert. Die eingesetzten Beamten stellten vor Ort fest, dass unbekannte Täter in der Nacht vom 18.11.23 zum 19.11.23 nicht nur in die Gartenlaube eingebrochen sind, sondern diese auch von innen angezündet haben. Dabei brannte die frisch renovierte Gartenlaube von innen komplett aus und es entstand ein vorläufiger Sachschaden in Höhe von 8.000 Euro. Der Stehlschaden ist noch unbekannt. Äußere Schäden konnten zunächst nicht festgestellt werden. Es konnten Einbruchsspuren gesichert werden. Der Kriminaldauerdienst wurde zur weiteren Spurensicherung eingesetzt. Ole Dräger Polizeipräsidium Rostock Polizeiinspektion Rostock Polizeihauptrevier Reutershagen

