Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Fahrzeug nach Feuer komplett ausgebrannt

Bad Doberan (ots)

Eine Anzeige wegen Brandstiftung hat die Polizei in Bad Doberan am 19.11.2023 gegen 04:45 Uhr aufgenommen. Unbekannte Täter setzten in einem Waldstück bei Retschow einen PKW Nissan in Brand. Trotz Löschmaßnahmen durch die Feuerwehren Retschow und Bad Doberan konnte ein komplettes Ausbrennen des Fahrzeuges nicht verhindert werden. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Der Kriminaldauerdienst Rostock ist zur Spurensuche und -sicherung im Einsatz. Wer Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei in Bad Doberan unter 038203 560, die Onlinewache unter www.Polizei.mvnet.de oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden. Kristin Hartfil Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

