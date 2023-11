Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Körperliche Auseinandersetzung in einem Rostocker Club endet im Krankenhaus

Rostock (ots)

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung ist es am 19.11.2023 gegen 03:00 Uhr in einem Club in der Tierartenallee Rostock gekommen. Ein Besucher schlug mit einer Flasche gegen den Kopf eines 33-jährigen Mitarbeiters. Zudem habe er diesen mit einem Messer im Gesicht verletzt. Die erlittenen Schnittverletzungen wurden im Krankenhaus medizinisch versorgt. Weitere Tathandlungen konnten durch das Eingreifen weiterer Mitarbeiter verhindert werden. Auch der augenscheinlich alkoholisierte 30-jährige Tatverdächtige zog sich Verletzungen im Gesicht und Handbereich zu. Die Polizei hat eine Anzeige wegen Körperverletzung aufgenommen. Die beteiligten Personen besitzen die deutsche Staatsangehörigkeit. Kristin Hartfil Polizeihauptkommissarin Polizeiführerin vom Dienst Einsatzleitstelle Rostock

