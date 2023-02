Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Ein Unglück kommt selten allein - Fahrzeug auf der A 38 bei Nordhausen mit mehreren Verstößen kontrolliert!

Nordhausen (ots)

Am gestrigen Samstagabend, 22:30 Uhr, fiel einer Streife der Autobahnpolizeistation Nordhausen auf der A 38 in Fahrtrichtung Leipzig, in Höhe der Anschlussstelle Nordhausen, ein auffälliger Pkw Mercedes auf. Die Beamten entschlossen sich, das Fahrzeug an der nächsten Anschlussstelle zu kontrollieren. Dabei staunten die Beamten nicht schlecht. Die angebrachten ausländischen Kennzeichen waren als gestohlen gemeldet. Das geführte abgemeldete Fahrzeug war somit weder zugelassen noch versichert. Der 21-jährige Fahrzeugführer aus Sachsen-Anhalt war außerdem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und ein vor Ort durchgeführter freiwilliger Drogenvortest verlief positiv. Bei der Durchsuchung der Person konnte zudem eine geringe Menge Betäubungsmittel fest- und sichergestellt werden. Im Rahmen der Durchsuchung des Fahrzeuges konnte in der weiteren Folge ein verbotener Teleskopschlagstock fest- und sichergestellt werden. Eine Blutentnahme wurde bei dem Fahrzeugführer im Anschluss durchgeführt. Da der Fahrzeugführer keinen Eigentumsnachweis für den geführten Pkw Mercedes erbringen konnte, wurde das Fahrzeug ebenfalls vor Ort sichergestellt. Den Fahrzeugführer erwarten nun gleich mehrere Strafanzeigen. Im Anschluss wurde die 24-jährige Beifahrerin aus Sachsen ebenfalls vor Ort durchsucht. Hierbei konnte versteckt im Büstenhalter ebenfalls geringe Mengen Betäubungsmittel fest- und sichergestellt werden. Auch die Beifahrerin erwartet nun ebenfalls ein Strafverfahren.

Original-Content von: Autobahnpolizeiinspektion, übermittelt durch news aktuell