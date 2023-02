Autobahnpolizeiinspektion

API-TH: Schwerer Verkehrsunfall auf der A 73 bei Suhl

Suhl (ots)

Am heutigen Samstagmorgen, 07:50 Uhr, kam es auf der A 73 in Fahrtrichtung Suhl kurz vor dem Dreieck Suhl zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 25-jährige Fahrzeugführerin eines Pkw Mercedes aus Bayern kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit der dort beginnenden aufsteigenden Leitplanke. In der weiteren Folge überschlug sich das Fahrzeug und kam nach 80m im Straßengraben auf allen vier Rädern zum Stehen. Die Fahrzeugführerin wurde durch den Unfall schwer verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Da im Fahrzeuginnenraum Medikamente aufgefunden wurden, welche die Fahrtüchtigkeit beeinträchtigt haben könnte, wurde eine Blutentnahme durchgeführt und ein Strafverfahren eingeleitet. Nach ersten Erkenntnissen entstand ein vorläufiger Gesamtschaden in Höhe von 23.000,- Euro. Die Richtungsfahrbahn Suhl war im Rahmen der Rettungs- und Bergemaßnahmen für eine Stunde voll und in der weiteren Folge nochmals für die gleiche Zeit teilgesperrt. Es kam zu Stauerscheinungen.

