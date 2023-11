POL-HRO: Korrektur zur Meldung: Körperliche Auseinandersetzung in einem Rostocker Club endet im Krankenhaus

Bad Doberan (ots) - Eine Anzeige wegen Brandstiftung hat die Polizei in Bad Doberan am 19.11.2023 gegen 04:45 Uhr aufgenommen. Unbekannte Täter setzten in einem Waldstück bei Retschow einen PKW Nissan in Brand. Trotz Löschmaßnahmen durch die Feuerwehren Retschow und Bad Doberan konnte ein komplettes Ausbrennen des Fahrzeuges nicht verhindert werden. Zur Schadenshöhe können derzeit keine Angaben gemacht werden. Der ...

