Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Bad Fallingbostel: Täter nach Messerstichen festgenommen

Heidekreis (ots)

17.10. / Täter nach Messerstichen festgenommen

Bad Fallingbostel: Am Montagabend (16.10.2023) kam es gegen 18:00 Uhr in Bad Fallingbostel zu einem versuchten Tötungsdelikt. Einsatzkräfte der Polizei trafen vor einem Mehrfamilienhaus im Holunderweg auf einen schwerverletzten Mann. Nach ersten Erkenntnissen wurden dem 23-jährigen Opfer Messerstiche zugefügt. Der 64-jährige Täter konnte noch vor Ort vorläufig festgenommen werden. Das Opfer wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert und befindet sich in einem stabilen Zustand. Der zentrale Kriminaldienst der Polizeiinspektion Heidekreis hat die Ermittlungen übernommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Heidekreis, übermittelt durch news aktuell