POL-HK: Soltau: Wechsel an der Spitze des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Heidekreis

16.10. / Wechsel an der Spitze des Zentralen Kriminaldienstes der Polizeiinspektion Heidekreis

Soltau: Christina Kappenberg ist die neue Leiterin des Zentralen Kriminaldienstes (ZKD) der Polizeiinspektion Heidekreis und folgt damit auf Philipp Vollmer, den es in die Polizeidirektion Hannover verschlägt.

Thomas Ring, Polizeipräsident der Polizeidirektion Lüneburg, freut sich sehr, "dass die Polizeiinspektion Heidekreis mit Christina Kappenberg kompetente und weibliche Unterstützung erhält." und fügt hinzu: "Sie ist durch ihre vielfältigen Führungserfahrungen in anderen Polizeidirektionen und durch ihre persönlichen Fähigkeiten genau die richtige Frau für die Leitung des Zentralen Kriminaldienstes im Heidekreis. Wir werden in der kommenden Zeit vertrauensvoll zusammenarbeiten und ich wünsche ihr für ihre neue Tätigkeit nur das Beste."

Christina Kappenberg ist gebürtige Walsroderin und wohnt mit ihrem 9-jährigen Sohn im südlichen Heidekreis. Die 47-jährige, die 1995 ihr Abitur am Gymnasium Walsrode ablegte, beschreibt sich selbst als "relativ gelassen". Um Kindererziehung und Beruf in Einklang zu bringen, übt die neue ZKD-Leiterin ihre Stelle mit reduzierter Stundenzahl aus.

Kappenbergs Polizeikarriere startete am 1. April 1996 in Hannoversch Münden. Nach dem Studium für den gehobenen Polizeivollzugsdienst sammelte sie ihre ersten Erfahrungen in der Landeshauptstadt. Der Weg führte Kappenberg von der Bereitschaftspolizei über die Autobahnpolizei schlussendlich ins Niedersächsische Innenministerium, wo sie fünf Jahre für das landesweite Controlling der Polizei tätig war. Nach weiteren Stationen im Kriminaldauerdienst und als Dienstabteilungsleiterin bei der Polizeistation Raschplatz, qualifizierte sie sich für die Laufbahn des ehemals höheren Dienstes und absolvierte ihr Masterstudium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster von 2011 bis 2013. Die letzten zehn Jahren verbrachte Kappenberg in der Polizeidirektion Oldenburg - dort bekleidete sie zunächst den Posten der Leiterin Einsatz in der Polizeiinspektion Diepholz, ehe sie bis zuletzt dieselbe Funktion in der Polizeiinspektion Verden/Osterholz ausübte.

Im heimischen Heidekreis will sich die Polizeioberrätin zunächst einen Überblick verschaffen sowie ihre neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kennenlernen. Im innerdienstlichen Kontext strebt sie an, vor allem die Vernetzung untereinander zu forcieren und die Zusammenarbeit zu stärken. "Der Zentrale Kriminaldienst soll für die Bürgerinnen und Bürger des Heidekreises weiterhin ein verlässlicher und kompetenter Partner sein, wenn es um die Belange der Kriminalitätsbekämpfung geht!" Ihre herausragende Stellung möchte Kappenberg auch nutzen, um die Rolle der Polizei im gesellschaftlichen Kontext zu stärken und den Austausch mit den Menschen im Heidekreis noch mehr in den Fokus zu rücken.

Jens Heuchert, der die Leitung der Polizeiinspektion Heidekreis auch erst im September 2023 übernommen hat (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/56836/5597840), betont abschließend: "Ich bin sehr froh, dass wir diese wichtige Leitungsfunktion nach dem Weggang von Philipp Vollmer so schnell und adäquat besetzen konnten. Nicht nur die fachliche Expertise, sondern auch der persönliche Bezug zum Heidekreis, macht Christina Kappenberg zur idealen Nachfolgerin!"

