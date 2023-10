POL-HK: Soltau/Schneverdingen: Der Polizeikontrolle entzogen und verunfallt; Walsrode: Motorradfahrer stürzt und verletzt sich leicht

Polizeiinspektion Heidekreis (ots) - 1. Schneverdingen, Verkehrsunfall aufgrund Alkoholbeeinflussung In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es in der Bahnhofstraße in Schneverdingen zu einem Verkehrsunfall. Eine 23-jährige Schneverdingerin befuhr mit ihrem Pkw die Bahnhofstraße in Richtung Innenstadt und ...

mehr