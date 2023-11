Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Polizei stellt Tatverdächtige nach Einbruch in Recyclinghof

Rostock (ots)

Am 19.11.2023 wurde die Einsatzleitstelle der Polizei gegen 21:12 Uhr durch einen örtlich ansässigen Sicherheitsdienst darüber informiert, dass es aktuell zu einem Einbruch auf dem Gelände des Recyclinghofes in der Etkar-André-Straße im Stadtteil Rostock Reutershagen kommt. Durch installierte Überwachungskameras wurden zwei Personen aufgezeichnet, die in dem umzäunten Bereich Gegenstände entwendeten und im Anschluss über einen angrenzenden Fußweg flüchteten. Durch sofort eingesetzte Funkstreifenwagen konnten im Rahmen der Nahbereichsfahndung in der Nähe des Schutower Kreuzes ein 43-jähriger Deutscher und seine 38-jährige deutsche Komplizin gestellt werden. Bei der anschließenden Überprüfung und Durchsuchung der beiden Rostocker wurde das Diebesgut in Form von diversem Elektroschrott in einem Beutel aufgefunden und sichergestellt. Gegen das Paar, welches in der Vergangenheit schon mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten ist, wird nun durch das Kriminalkommissariat Rostock wegen des Verdachts des besonders schweren Fall des Diebstahls ermittelt. Julián Klug Einsatzleitstelle Polizeipräsidium Rostock

