Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Fahrraddiebstahl - Zeugen gesucht -

Zetel (ots)

Am 19.08.23, in der Zeit von 05:00 Uhr bis 08:30 Uhr, wurde ein an den Fahrradständer angeschlossenes Fahrrad bei einer Bäckerei in der Oldenburger Straße entwendet. Es handelt sich um ein Damenfahrrad der Marke Gazelle mit silber-lilafarbenem Rahmen und schwarzen Fahrradkörben. Zeugen, die Angaben über den Verbleib des Fahrrads machen können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Zetel unter der 04453-989590 in Verbindung zu setzen.

