POL-GM: Kupferdiebe machen reichlich Beute

Gummersbach (ots) - Mit einem Trick haben sich Diebe am Mittwoch (21. Februar) Zugang in eine Wohnung in Gummeroth verschafft. Gegen 15:40 Uhr klingelten zwei Unbekannte unter dem Vorwand, ihm ein Geschenk zu bringen und einen Teppich zu verkaufen, in der Straße "Im Hof" an der Haustür eines 81-Jährigen. Der Senior bat die beiden ins Haus. Während er im Wohnzimmer mit einem von ihnen sprach, bewegte sich der andere kurzzeitig allein im Haus. Erst als die beiden das Haus ...

