POL-GM: Vorsicht vor Trickdieben

Hückeswagen (ots) - Zwischen 16 Uhr am 16. Februar und 7.30 Uhr am Mittwoch (21. Februar) haben Unbekannte einen weißen Kleintransporter vom Typ Peugeot Boxer gestohlen. Der Wagen mit dem Kennzeichen SU-R 1317 parkte im Tatzeitraum in der Röntgenstraße in Hückeswagen-Scheideweg. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter Telefonnummer 02261 81990 entgegen.

