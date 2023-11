POL-WAF: Beckum-Neubeckum. Deutlich alkoholisiert auf dem Fahrrad ohne Licht unterwegs

Warendorf (ots) - Am Freitag, 24.11.2023 geriet ein Ladendiebstahl in Neubeckum, Mark I außer Kontrolle, so dass Passanten eingriffen. Ein 20-Jähriger und ein 34-Jähriger befanden sich in einem Discounter und verzehrten dort Backwaren aus der Auslage. Die 43-jährige Angestellte sprach das Duo nach einem Zeugenhinweis an und forderte es auf, das Geschäft nach ...

