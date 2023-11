Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nachtrag zu "14-Jährige vermisst - Polizei bittet Öffentlichkeit um Mithilfe" - Vermisste wohlbehalten angetroffen - Rücknahme der Fahndung

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei Mönchengladbach hatte die Öffentlichkeit am Donnerstag, 16. November, bei der Suche nach der 14-jährigen Vermissten Lea M. um Mithilfe gebeten. Sie hatte ihre Wohngruppe am 29. Oktober verlassen und war nicht zurückgekehrt. Zwar konnte sie am Folgetag aufgegriffen und zur Wohnanschrift zurückgebracht werden, von dort entfernte sie sich allerdings kurze Zeit später erneut. Am Sonntag, 19. November, meldete sich eine Bürgerin aufgrund der Öffentlichkeitsfahndung bei der Polizei. Die Vermisste konnte wohlbehalten in einer Wohnung im Stadtgebiet aufgegriffen werden. Polizisten brachten sie zurück in die Wohngruppe.

Die Polizei bedankt sich bei der Öffentlichkeit für die Mithilfe. (cw)

