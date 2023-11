Polizei Mönchengladbach

POL-MG: 14-Jährige vermisst - Polizei bittet Öffentlichkeit um Mithilfe

Mönchengladbach (ots)

Die 14-jährige Jugendliche Lea M. ist am Sonntag, 29. Oktober, erneut vermisst gemeldet worden. An diesem Tag kehrte Lea M. abends nicht zurück. Am Montag, 30. Oktober, wurde die Vermisste durch Polizisten in einer Wohnung in Mönchengladbach angetroffen und zu ihrer Wohnanschrift zurück verbracht. Von dieser entfernte sich die Vermisste nach wenigen Minuten erneut.

Weil die bisherigen Such- und Ermittlungsmaßnahmen erfolglos verliefen, bittet die Polizei Mönchengladbach nun die Öffentlichkeit um Mithilfe.

Die Ermittler fragen: Wer hat die vermisste Lea M. gesehen und/ oder kann Angaben zu ihrem Aufenthaltsort machen?

Ein Lichtbild und eine Beschreibung der Vermissten finden Sie unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/119955

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen. (jl)

