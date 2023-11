Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Trickbetrüger bestehlen Ehepaar

Mönchengladbach (ots)

Trickdiebe haben am Mittwoch, 15. November, gegen 13 Uhr ein älteres Ehepaar in ihrer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Feldstraße bestohlen. Sie erbeuteten Schmuck und Bargeld.

Ein Mann sprach eine 86-jährige Frau im Vorgarten des Hauses an und gab sich mit einem gefälschten Ausweis als Wasserwerker aus. Er sagte, er müsse aufgrund von Bauarbeiten auf der Straße den Wasserdruck einstellen. Die Frau ging mit dem Mann in den Keller des Mehrfamilienhauses.

Dort sagte der Mann, sie müsse für die nächsten vier bis fünf Stunden den Wasserhahn aufdrehen und regelmäßig die WC-Spülung betätigen, um den Wasserdruck auszugleichen. Als die 86-Jährige stutzig wurde, verabschiedete sich der Mann plötzlich. Die Arbeiten seien abge-schlossen.

Während des Gesprächs im Keller muss ein zweiter Täter in die offen-stehende Wohnung gegangen sein und sie nach Wertgegenständen durchsucht haben.

Der Mann, mit sich die 86-Jährige im Keller aufhielt, soll circa 1,85 Meter groß sein und kurze, braune Haare haben. Er habe Arbeitskleidung getragen.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02161-290 entgegen.

Die Polizei warnt: Lassen Sie keine fremden Menschen in ihre Wohnung. Warnen Sie ihre Angehörigen vor Trickdieben. (km)

