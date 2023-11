Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbruch in Fahrradgeschäft: Unbekannte stehlen E-Bike

Mönchengladbach (ots)

Am frühen Mittwochmorgen, 15. November, brachen Unbekannte in ein Fahrradgeschäft an der Hehner Straße ein. Ersten Erkenntnissen zufolge stahlen sie dabei ein E-Bike.

Gegen 4.55 Uhr befanden sich mehrere Streifenwagen der Polizeiwache Mönchengladbach im Einsatz an der Hehner Straße, wo die Alarmanlage eines Fahrradgeschäftes ausgelöst hatte. Die Beamten stellten vor Ort eine eingeschlagene Fensterscheibe an dem Laden fest. Sie durchsuchten die Räumlichkeiten mit einem Diensthund, ohne dabei jemanden anzutreffen. Nach derzeitigem Kenntnisstand fehlt ein E-Bike aus dem Bestand des Geschäfts.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. (et)

